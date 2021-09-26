"Тюремная охрана": Страдающую в неволе Спирс держат на крючке

Звездная блондинка потеряла элементарные права. За Бритни Спирс установили тотальную слежку.

Уже 13 лет поп-дива Бритни Спирс лишена возможности самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Звезду заключили под опеку отца, который всеми правдами и неправдами выжимает из дочери все соки. 39-летняя певица отчаянно пытается избавиться от строжайшего контроля, который перешел все границы, но суд пока не дает ей такой возможности.

Бывший сотрудник службы безопасности Алекс Власов, который наблюдал за Бритни Спирс, рассказал, на какие крайности пошел отец звезды. Выяснилось, что мужчина распорядился установить в IPhone дочери прослушку и получить доступ ко всей информации, которая есть в нем, включая историю браузера и фотографии.

Кроме того, как сообщил Алекс Власов, специально обученные люди предоставили работодателю доступ к личным перепискам Бритни Спирс. Так что ее отец Джеймс всегда знал, о чем общалась его подопечная с матерью, своим парнем, близкими друзьями и даже назначенным судом адвокатом.

Так что теперь не остается и доли сомнения в том, что Бритни Спирс держат на крючке. У звезды остается только один выход — доказать суду необходимость своей свободы. В противном случае певица не сможет держать личную жизнь в секрете. "Она действительно напомнила мне какую-то заключенную. И служба безопасности была поставлена ​​в положение, по сути, тюремной охраны", — отметил Алекс Власов.