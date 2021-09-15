Бритни Спирс таинственно исчезла после новости о помолвке

Скандально известная звезда Бритни Спирс неожиданно для всех пропала из Сети.

Пару дней назад мир облетела радостная новость о помолвке певицы, которая долгое время не могла распоряжаться собственной жизнью и создать семью из-за опеки строгого отца. Долгожданное предложение руки и сердца блондинка получила от своего возлюбленного – Сэма Асгари. Мужчина подарил звезде кольцо с внушительным бриллиантом, а та с радостью приняла подарок и заветное предложение. Однако уже сегодня наконец восстановившаяся идиллия в жизни Бритни Спирс вновь попала под сомнение.

Дело в том, что профиль блондинки неожиданно пропал из "Инстаграма". При переходе на официальную страницу Спирс система сообщает, что ссылка недействительна или же страница была удалена. Прежде Бритни была очень активна в соцсети, поэтому ее внезапное и таинственное исчезновение очень удивило и даже встревожило поклонников певицы.

Как сообщил Life, беспокоящиеся фанаты изо всех сил пытаются найти объяснение происходящему. В поисках ответа люди пишут сообщения в "Твиттере", сопровождая публикации популярным хештегом FreeBritney, который использовался в борьбе американской исполнительницы за свободу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как бывший муж Бритни Спирс отреагировал на новость о ее помолвке с 27-летним фитнес-тренером.