"Я горю": 52-летняя Лопес публично обнажила все прелести

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес появились вместе на премьере фильма режиссера Ридли Скотта "Последняя дуэль". Мероприятие прошло в Нью-Йорке в минувшее воскресенье.



Каждое торжество и заведение, которое посещает пара, тут же обрастает некоторым количеством слухов. Поклонники активно преследуют возлюбленных и мечтают хотя бы одним глазком посмотреть на то, как они общаются и выглядят вместе. Однако на этот раз все внимание было приковано к актрисе.

В свои 52 года Дженнифер Лопес выглядит настолько шикарно, что ни у кого даже не возникает вопросов на тему ее откровенной одежды. Сейчас знаменитость занимается собой еще активнее, а потому ее фигуре точно могут позавидовать многие молодые красотки. Для выхода звезды выбрала костюм от элитного бренда Herve Leger.

Короткий топ в шоколадном оттенке обнажил шикарный пресс артистки, а юбка с глубоким разрезом подчеркнула тонкие щиколотки и красивые серебряные босоножки дивы на высокой шпильке. Все взгляды в этот вечер были прикованы только к ней. Тяжело было оторваться и самому Бену Аффлеку.

Дженнифер Лопес опубликовала фото на своей странице в "Инстаграме". Поклонники тут же оставили под снимком множество восторженных комментариев. "Что за бомба", "Я горю", "Ты просто богиня", "Русалка", "Дженнифер, ты вау", "Я не могу оторваться", "Не актриса, просто идеал", "Ты невероятная", – написали сраженные красотой фанаты.

