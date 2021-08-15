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Шоу-бизнес
Дженифер Лопес окончательно избавилась от бывшего жениха

Дженифер Лопес окончательно избавилась от бывшего жениха

Дженнифер Лопес отписалась в "Инстаграме" от Алекса Родригеса и удалила все фото с ним.
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После 17-летнего перерыва голливудская красотка вновь сошлась с Беном Аффлеком. Слухи о воссоединении ходили давно, окончательно информация подтвердился в день рождения Дженнифер Лопес. Певица выложила в своем блоге фото, на котором целуется с Аффлеком. Поклонники в восторге от такого поворота, любимая пара нулевых снова вместе. Возлюбленные недавно вернулись из европейского путешествия на шикарной яхте.

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Дженнифер Лопес актриса, певица, танцовщица

Оказавшись дома, пара отправилась выбирать новый дом, в котором планируют жить вместе. Еще один маленький шаг в новую жизнь внимательные подписчики заметили в "Инстаграме" артистки. Джей Ло полностью стерла бывшего жениха с лица своих соцсетей: нет ни совместных фото, ни взаимной подписки. В Сети появилась информация, что Родригес тоже не теряет времени зря, недавно его видели в компании загадочной блондинки.

Напомним, голливудская дива вступила в отношения с бейсболистом в 2017 году, спустя два года они обручились. Свадьбу откладывали дважды, но в итоге поклонников поразила новость о разрыве и новом избраннике Дженнифер Лопес.

Ранее Бен Аффлек сообщил, что настроен на совместное будущее с певицей и боится вновь ее потерять. У актера серьезные планы, в ближайшее время он планирует позвать Лопес замуж.

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Фото: CNP/AdMedia / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
15 августа 2021, 13:26 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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