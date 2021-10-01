"Торчит же": обнажившийся Панин неудачно прикрылся доской

Каждое новое фото Алексея Панина вызывает большой ажиотаж у публики.

После того, как Алексей Панин переехал на ПМЖ в солнечную Испанию, он часто радует поклонников провокационными снимками. Накануне в инстаграм-аккаунте артиста появилось новое фото, на котором он запечатлен обнаженным на пляже. Перед собой Алексей Панин держит обломок доски, прикрывающий все интимные места мужчины.

Подписчики возбудились при виде такого мужчины и оставили под снимком множество восторженных комментариев. Некоторые фолловеры, зная о нудистских замашках актера, стали разглядывать снимок уж очень пристально и даже обнаружили то, чего на самом деле не видно – кому-то показалось, что мужчина прикрылся не совсем удачно.

Люди написали:

"Только сейчас заметил, из-за доски торчит же" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "В стрингах", "Молодца! Радуешь нас горячими пляжными фотосессиями!", "Отлично ... В хорошей форме", "Леша,Вы красавчик и обаяшка".



Фолловеры также не преминули сыронизировать над тем, что Панин оторвал борт у лодки и теперь изображает серфингиста. Впрочем, сам актер, кажется, не против таких шуток, да и наряд "в чем мать родила" ему вполне привычен.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алексей Панин в деловом костюме шокировал поклонниц.