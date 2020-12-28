"Больной и глупый человек!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшей Власовой

Татьяна Власова уверена, что развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской подкосил Армена Джигарханяна. Власова не скрывает, что плохо относится к знаменитой киевской пианисткой пианисткой и говорит, что могла бы спустить соперницу с лестницы и ударить ее по лицу.

Тактичная и культурная Виталина Цымбалюк-Романовская терпеть подобные хамские выходки 77-летней Татьяны Власовой не намерена. Молодая киевская пианистка вообще сомневается, что старушка вменяемая и находится в себе. Виталина говорит, что старается не общаться с такими наглыми типами.

"Может быть, я на нее в суд подам, если она расправой мне угрожает? – размышляет Цымбалюк-Романовская. – Это значит лишь то, что она – невоспитанный, глупый, нездоровый человек. Я не могу говорить ничего о таких людях. Таким людям нужно сходить к доктору и получить заключение, а потом мы будем его комментировать. Наверное, так лучше всего будет".

Власова без конца скачет по диванам ток-шоу и полощет доброе имя Цымбалюк-Романовской, которая отдала лучшие годы жизни престарелому Армену Джигарханяну. "Я столько всего сделала для Армена Борисовича, – заявила она. – 10 лет назад после тяжелейшего инсульта он был полностью дезориентирован. И я в течение двух лет поднимала его, вернула на сцену".

Виталина заботилась об актере, кормила с ложечки, варила клюквенный компот, водила под ручку, следила, чтобы он пил лекарства по часам и ел только диетическую пищу. Когда враги разлучили влюбленных, организм Армена Борисовича стал давать сбои. Итог – реанимация и тяжелое состояние и смерть. А теперь неблагодарная Власова позволяет себе хамские заявления и угрозы...