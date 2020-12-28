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Шоу-бизнес

"Больной и глупый человек!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшей Власовой

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Татьяна Власова уверена, что развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской подкосил Армена Джигарханяна. Власова не скрывает, что плохо относится к знаменитой киевской пианисткой пианисткой и говорит, что могла бы спустить соперницу с лестницы и ударить ее по лицу.
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Тактичная и культурная Виталина Цымбалюк-Романовская терпеть подобные хамские выходки 77-летней Татьяны Власовой не намерена. Молодая киевская пианистка вообще сомневается, что старушка вменяемая и находится в себе. Виталина говорит, что старается не общаться с такими наглыми типами.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Может быть, я на нее в суд подам, если она расправой мне угрожает? – размышляет Цымбалюк-Романовская. – Это значит лишь то, что она – невоспитанный, глупый, нездоровый человек. Я не могу говорить ничего о таких людях. Таким людям нужно сходить к доктору и получить заключение, а потом мы будем его комментировать. Наверное, так лучше всего будет".

Власова без конца скачет по диванам ток-шоу и полощет доброе имя Цымбалюк-Романовской, которая отдала лучшие годы жизни престарелому Армену Джигарханяну. "Я столько всего сделала для Армена Борисовича, – заявила она. – 10 лет назад после тяжелейшего инсульта он был полностью дезориентирован. И я в течение двух лет поднимала его, вернула на сцену".

Виталина заботилась об актере, кормила с ложечки, варила клюквенный компот, водила под ручку, следила, чтобы он пил лекарства по часам и ел только диетическую пищу. Когда враги разлучили влюбленных, организм Армена Борисовича стал давать сбои. Итог – реанимация и тяжелое состояние и смерть. А теперь неблагодарная Власова позволяет себе хамские заявления и угрозы...

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Автор: 28 декабря 2020, 13:36 Источник: riafan.ru ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость
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Хочется верить, что в следующем году деятельность отдела шоу-бизнес будет пересмотена, а её руоводитель Грозданов отстранён, как журналист, уничтожаюший нравственные ценности и жизни людей. Джигарханян уничтожен, обесчестин. Но этого мало, взялись за Власову. Рейтинги для них важнее жизни людей! Это называется БЕСПРЕДЕЛ!
Гость
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Долго ещё эта змея подколодная будет плеваться ядом в Татьяну Сергеевну?
Гость
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Сколько бы не писали о цибуле Носовской, она так и останется ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ВОРОВКОЙ.
1

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