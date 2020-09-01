"Носа практически нет": дочь Маликова разнесли за фальшь

Девушка поделилась милой фотографией с подписчиками в соцсети. Перед этим она явно сильно подретушировали кадр, что вызвало бурное обсуждение.
Фолловеры подметили, что дочь певца на каждом фото сильно изменяет лицо своей матери. В комментариях они спросили, с какой целью Стефания так искажает внешность близкого человека. "Перефотошопила маму!", "Мать совсем на себя не похожа, чересчур обработали лицо", "Носа практически нет", – высказались россияне.
Некоторые отметили, что звездное семейство слишком увлеклось загаром. Большинство же поклонников все-таки не стали ругать Стефанию за фальшивость снимка. Они похвалили Дмитрия Маликова и его близких за время, которое они проводят вместе. "Какие вы красивые и счастливые. Вы так с мамой похожи. У красивых родителей красивые дети", "Как с обложки, любуюсь", – прокомментировали кадр фолловеры.
У Дмитрия Маликова и его супруги есть двое дочерей и сын. Старшую, Ольгу, Елена родила до встречи с артистом, но он считает девочку родной. В 2000 году у пары появилась Стефания. Наследник Марк появился на свет в 2018 году в одной из петербургских клиник. Девушка без ума от брата и часто публикует в личном блоге фотографии с Марком. Недавно дочь артиста назвала мальчика лучшим подарком, который ей сделали родители.
Напомним, малыша выносила и родила суррогатная мать. Дмитрий Маликов и его жена скрывали ото всех, что готовятся вновь стать родителями. Даже старшие дети и родственники не были в курсе перемен в жизни композитора.
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