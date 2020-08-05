Заподозренная в пиаре на коронавирусе Дакота ответила на нападки: Я расстроилась

Накануне Рита Дакота рассказала о том, что заразилась коронавирусом. Звезда несколько дней чувствовала себя неважно, и в итоге анализы подтвердили китайскую инфекцию.

Девушка честно сообщила о болезни и отметила, что подозревала у себя "корону", так как были все симптомы. Многие поддержали певицу и пожелали скорейшего выздоровления, однако были и те, кто обвинил звезду в черном пиаре.

В новой публикации в личном блоге Рита Дакота привела несколько самых распространенных версий. Например, есть мнение, что она придумала себе коронавирус, чтобы распиарить новый клип. Сторонники теории заговора предположили, что девушка взяла деньги у масонов, чтобы прорекламировать болезнь, которой не существует.

Певица пришла в ужас от подобных заявлений. В шутку артистка припомнила все свои "великие фальсификации". В ироничной форме Рита Дакота заявила, что развелась с Владом Соколовским, чтобы собрать побольше людей на свой концерт. А в конфликт с Яной Рудковской и люксовым брендом ввязалась, конечно же, чтобы сделать рекламу свежему альбому.

Певица обратилась к тем, кто обвиняет ее в махинациях. Артистка заявила, что в ее картину мира не укладываются такие действия: "Ну как можно так шутить, так разводить людей?"

Девушка добавила, что из-за коронавируса у нее отменились концерты, разрушились планы, она потеряла много денег. "Я расстроилась по-настоящему сегодня. Это мрак", – заявила артистка. По словам звезды, COVID-19 обнаружили пока лишь у нее одной, семья здорова.