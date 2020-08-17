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"Вот вы и настоящая!": Самойлова показала себя без фильтров и фотошопа

Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова долгое время была примером девушки с идеальной фигурой. Блогер постоянно хвасталась подтянутыми формами и здоровым цветом лица. Но жизнь многодетной матери претерпела серьезные изменения после рождения четвертого ребенка.
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В начале 2020 года в семье Оксаны Самойловой и рэпера Джигана на свет появился долгожданный сынишка. Напомним, модель похвасталась стройными ногами и плоским животом сразу же после выписки из роддома.

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Каково было удивление многочисленной аудитории Самойловой, когда она начала публиковать фотографии, сделанные не с самых удачных ракурсом. Выяснилось, что от шикарного пресса модели остался один лишь контур, а ее грудь резко увеличилась на еще один размер.

Сейчас Оксана вместе с рэпером Джиганом отправилась в отпуск. Дружная семья улетела в Турцию, чтобы успеть погреться под солнцем, пока в Москве не началась осень. Девушка стала публиковать совместные фотографии, на которых отчетливо видно насколько она поправилась.

Стоит отметить, что модель с юмором отнеслась к неудачным кадрам и без зазрения совести разместила их в личном блоге "Инстаграм". По словам Самойловой, она пыталась изобразить свою дочь Лею, которая довольно смешно получается на семейных фотографиях.

Оксана призналась, что ради подобного снимка ей пришлось выпятить живот и изобразить шутливую гримасу. Поклонники оценили креативный подход Самойловой, но и не забыли отметить ее новые формы.

Пользователи социально сети добавили, что Оксана стала выглядеть, как реальная женщина, а не как кукла Барби.

"Вот какая вы настоящая. Наконец-то подписчицы поймут, что идеальных людей не бывает", – восторженно написали комментаторы.

Автор: 17 августа 2020, 02:05 Источник: Инстаграм Оксаны Самойловой ✓ Надежный источник
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