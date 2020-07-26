"Адское время": Бочкарева сделала заявление о скандале с наркотиками

В своем инстаграм-аккаунте актриса отметила, что существует масса обстоятельств, перед которыми становишься бессилен. Она рассказала, что поделилась своей историей на Первом канале.
В ней Наталья Бочкарева поведала, почему разбиралась и проглатывала хамское отношение СМИ. Звезда заверила, что никаких наркотиков не употребляла. При этом она назвала имя человека, который, по ее мнению, и стал тем, кто устроил для нее это "адское время".
Однако программа так и не вышла. "Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было словно в кинофильме, наверняка, поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал", – отметила Наталья Бочкарева.
Напомним, в этом году Наталью Бочкареву оштрафовали почти на 50 тысяч рублей за хранение наркотиков и отказ от медицинского освидетельствования. Ранее актрису поймали с пакетиком запрещенного вещества, когда она находилась за рулем собственного авто.
Ранее звезда сериала "Счастливы вместе" на своей странице в "Инстаграм" выложила весьма эротичные фотографии. Из-за этого поклонники Натальи Бочкаревой разделились на два лагеря: кто-то оценил новое белье актрисы и посоветовал ей чаще публиковать подобные снимки, а кто-то усомнился в адекватности Натальи и посетовал, что женщина перестала видеть границы дозволенного.
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