Сати Казанова повергла мужа в шок неожиданным поступком

Сати Казанова решила устроить сюрприз супругу-итальянцу после четырех месяцев разлуки. Певица провернула настоящую авантюру.

Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова рассказала в своем инстаграм-аккаунте, как прошла встреча с мужем Стефано, к которому она не могла отправиться из-за пандемии коронавируса. Певица дождалась более благоприятной обстановки, собрала чемоданы и была готова вылетать в Италию.

Но неожиданно Казановой предложили поучаствовать в проекте, который устраивает трогательные встречи возлюбленным. Спланировать сюрприз артистке было сложно, потому что супруг знал, когда она прилетает. Сати пришлось обмануть мужа. Она сообщила ему, что ее не выпустили из страны.

Спустя некоторое время друг, которого подговорила Казанова, пригласил Стефано на встречу в ресторан. Когда мужчина начал делать заказ, то увидел, что официантка – это Сати.

"Когда он поднял свои глаза, на его лице застыло такое трогательное удивление. Я просто смеялась, а он просто не мог поверить в происходящее", – рассказала певица.

Когда Стефано все осознал, начал смеяться вместе с супругой. В этот момент в ресторане появились организаторы сюрприза, которые аплодировали возлюбленным. Весь вечер собравшиеся обсуждали делать проделанной авантюры.