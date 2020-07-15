Муж пригрозил отомстить посмеявшейся над ним Сати Казановой

Сати Казанова наконец смогла встретиться со своим мужем Стефано Тиоццо, который на несколько месяцев застрял в Италии из-за введенного в связи с коронавирусом карантина. Певица была в России. Артистка убеждена, что эта вынужденная разлука пошла им на пользу.

Сати Казанова смогла приехать к мужу в Италию через Белоруссию. Вообще, в результате всей этой непростой ситуации певица поняла, что расстояние не имеет значения. "Самое важное, что на уровне энергии, души мы все абсолютно едины", – заключила артистка.

В разлуке супруги не скучали. Сати почти месяц пробыла у родителей в Кабардино-Балкарии, а Стефано, отъедаясь маминой пиццей и пастой, учил японский язык. Самое интересное, что Казанова так до сих пор и не выучила итальянский. Она отметила, что у мужа потрясающие способности к языкам.

"Супруг настолько талантлив в изучении языков, что я ему, когда постигал русский, иногда даже мешала. Порой он неправильно произносил слова, например, говорил: "Будульник", а я его где-то полгода не поправляла и тихо посмеивалась. Как-то раз он спросил: "Скажи мне честно, я правильно это слово говорю?" Тогда разразилась хохотом и призналась, что верно – будильник, а будульник – это просто очень смешно. Муж ответил, что отомстит, когда придет мой черед учить итальянский", – рассказала Сати Казанова.

Прибывшая в Италию певица намерена две недели посвятить только мужу. Супруги планируют поехать в горы и на море. А также навестят родственников Сати Казановой, которые также живут в Италии. "Стефано спрашивает: "Любимая, куда ты хочешь? На Сардинию, Сицилию?" Я понимаю, что побывала бы везде, но, главное, чтобы с ним", – призналась певица.

Еще Сати Казанова сумела наладить работу онлайн. "Я не пострадала от кризиса, смогла не распустить мою команду, да, где-то пришлось чуть урезать зарплату, но незначительно, я сохранила всех людей. У меня усилилась реклама в социальных сетях, были доходы, которые позволили поддерживать родителей, моих близких, сотрудников. Я осознала, что, где бы ни находилась, могу заниматься любимым делом, проводить медитации, давать концерты", – похвасталась Сати Казанова.

