Сати Казанова откровенно высказалась о романе с женатым миллиардером

Спустя несколько лет после завершения "Фабрики звезд" Сати Казанова познакомилась с мужчиной, который быстро завоевал ее сердце. Он радовал певицу дорогими подарками, был внимателен и обходителен. О таком избраннике когда-то мечтала Сати.
Артистку не остановил тот факт, что миллиардер был женат. Более того, Казанова хотела стать для него второй супругой, была готова узаконить отношения – согласно мусульманским обычаям.
Сейчас певица не понимает, как могла допустить роман с несвободным мужчиной, ведь она независимая женщина с "непомерными амбициями". Сати не скрывает, что слепо любила. Каждое слово возлюбленного было для нее законом.
Спустя три года таких отношений Казанова поняла, что она не единственная любовница. У певицы было разбито сердце.
"Это были три года невероятно поучительного контрастного душа, подаренного мне моей судьбой. Невероятное счастье и крылья за спиной сменяли мучительная боль и горечь разочарований", – написала экс-солистка группы "Фабрика" в своем инстаграм-аккаунте.
Сейчас Сати Казанова замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Недавно певица увиделась с супругом спустя четыре месяца разлуки. О радостном событии она рассказала поклонникам.
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