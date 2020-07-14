Случилось страшное: замкнувшая проводка стала причиной ЧП у звездного модельера

"Всю неделю наш Дом моды затапливали соседи сверху, – рассказала Аника "Дни.ру". – Вода лилась на проводку и камеры видеонаблюдения. Мы сразу подняли тревогу. Сотрудники вышли на связь с руководством салона красоты, который расположен сверху, но на обращения они не отреагировали".
В итоге в Доме моды случилось короткое замыкание. Все было как в фильме ужасов: искры летели на метр, клубился дым! Здание оказалось обесточенным. Взволнованная Керимова не понимала, как действовать.
"В момент замыкания мы как раз пытались разобраться, что происходит, откуда льется вода", – вздохнула Аника.
"Чудо, что остались живы", – добавила дизайнер.
"Нас запросто мог пробить разряд тока. Выяснилось, что в салоне красоты над нами неправильно установлен кондиционер. Вода от него сливалась в бутылку, которую они забывали менять. Когда она наполнялась, все лилось на нас", – пояснила Аника.
Из-за ЧП встала работа, а для Керимовой это смерти подобно. Она активно трудится над летними нарядами для первой леди одной из европейских стран, а также для Маши Распутиной и Натальи Бочкаревой.
Кроме того, Аника шьет подвенечное платье для певицы Азизы, которое обещает стать настоящим произведением искусства. Напомним, что исполнительница хита "Милый мой, твоя улыбка" выйдет замуж в августе.
"К сожалению, очень часто человеческая халатность приводит к печальным последствиям, – подчеркнула Керимова. – Если бы я на метр ближе подошла к этой проводке, может быть, с Вами уже не разговаривала".
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