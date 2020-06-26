"Мы не вправе осуждать": приятельница Эмина откровенно о романе с Гагариной

Развод Эмира Агаларова с моделью Аленой Гавриловой активно обсуждают в светской тусовке. Поговаривают, что певец и бизнесмен недолго горевал без женского внимания. Мол, сейчас он встречается со своей звездной коллегой Полиной Гагариной. Приятельница Эмина, один из самых известных дизайнеров России Аника Керимова, рассказала всю правду.



"К Эмину я всегда относилась с большим уважением и симпатией, – сообщила Аника. – Я бывала у него дома в Баку. Он хлебосольный, гостеприимный, чуткий мужчина с большим чувством юмора. Конечно, новость о его разводе меня потрясла, но раз они так решили, мы не вправе их осуждать или критиковать. Эмин – прекрасный отец, который забоится о своих детях. Я искренне хочу, чтобы Эмин был счастлив".

О том, что Эмину Агаларову приписывают отношения с Полиной Гагариной, Аника Керимова прекрасно знает. Однако уверяет: информация о романе преждевременна.

"Конечно, визуально они очень хорошо смотрятся, – продолжила дизайнер. – Оба красивые, яркие, эффектные, популярные. Такие пары всегда гармоничны. Но "поженить" их поспешили журналисты. Эмин и сам об этом говорит. Я думаю, что сейчас нужно оставить его в покое. Излишнее внимание ему ни к чему. Он сам разберется со своей личной жизнью. Когда он в следующий раз решит жениться, я сошью ему роскошный костюм, а его будущей жене​ – роскошное свадебное платье".

А опыт в этом деле у Керимовой огромный. Например, сейчас она заканчивает подвенечный наряд для Азизы. Исполнительница шлягера "Милый мой, твоя улыбка" отправится под венец в августе. Для торжества артистка выбрала роскошный белый комбинезон, расшитый камнями Сваровски. По слухам, он обойдется звезде в два с половиной миллиона рублей.