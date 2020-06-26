"Мы не вправе осуждать": приятельница Эмина откровенно о романе с Гагариной

"К Эмину я всегда относилась с большим уважением и симпатией, – сообщила Аника. – Я бывала у него дома в Баку. Он хлебосольный, гостеприимный, чуткий мужчина с большим чувством юмора. Конечно, новость о его разводе меня потрясла, но раз они так решили, мы не вправе их осуждать или критиковать. Эмин – прекрасный отец, который забоится о своих детях. Я искренне хочу, чтобы Эмин был счастлив".
О том, что Эмину Агаларову приписывают отношения с Полиной Гагариной, Аника Керимова прекрасно знает. Однако уверяет: информация о романе преждевременна.
"Конечно, визуально они очень хорошо смотрятся, – продолжила дизайнер. – Оба красивые, яркие, эффектные, популярные. Такие пары всегда гармоничны. Но "поженить" их поспешили журналисты. Эмин и сам об этом говорит. Я думаю, что сейчас нужно оставить его в покое. Излишнее внимание ему ни к чему. Он сам разберется со своей личной жизнью. Когда он в следующий раз решит жениться, я сошью ему роскошный костюм, а его будущей жене – роскошное свадебное платье".
А опыт в этом деле у Керимовой огромный. Например, сейчас она заканчивает подвенечный наряд для Азизы. Исполнительница шлягера "Милый мой, твоя улыбка" отправится под венец в августе. Для торжества артистка выбрала роскошный белый комбинезон, расшитый камнями Сваровски. По слухам, он обойдется звезде в два с половиной миллиона рублей.
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