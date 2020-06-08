"Зачем я здесь?": Водонаева поделилась постыдным видео

Алена Водонаева набралась смелости и поведала россиянам о неприятном эпизоде из своей жизни. Оказалось, что девушка целый год хранила молчание о бесславном поступке.

Экс-звезда телестройки "Дом-2" Алена Водонаева разместила в своем инстаграм-аккаунте личное видео. Выяснилось, что год назад она с сыном Богданом решилась на большую авантюру. Девушка очень боится высоты, но все же отправилась кататься на аттракционах.

Популярная блогерша не могла не заснять впечатляющее действо на видео. Но, по мнению самой Водонаевой, ролик получился постыдным, поэтому она целый год прятала его от подписчиков.

На записи видны проносящиеся за спиной знаменитости деревья, они быстро сменяются видом неба, а все происходящее сопровождается вопросом Алены Водонаевой, который она повторила много раз.

"Зачем я здесь?" – раза за разом спрашивает перепуганная телеведущая.

Прямо в подписи к публикации Алена Водонаева рассказала, что не планировала выставлять на обозрение такое позорное видео.

"Не собиралась выкладывать, но раз год прошел, позор не считается. Надеюсь, там не было русских в этот момент. Не будешь же каждому объяснять, что высоты боишься до одури", – написала знаменитость.

К слову, многие поклонники Алены признались, что тоже боятся аттракционов и высоты.

"Я также орала в Диснейленде во Франции... причем одна из всех", "Это мой страшный сон!", "Я в этом году в Орландо, также орала", – делятся впечатлениями подписчики.



