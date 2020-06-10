Преступника Ефремова отправляют на принудительное лечение от наркомании

Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему запрещено общаться с журналистами, пользоваться средствами связи, выходить на улицу. Адвокаты тем временем пытаются выяснить, что ждет актера дальше.

Пока Михаилу Ефремову грозит наказание по части 4 статьи 264 "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека". А это от 5 до 12 лет лишения свободы.

"Но надо понимать, что суд учтет отсутствие былых судимостей и положительные характеристики артиста", сообщил подполковник юстиции, адвокат Максим Власов.



Причем то, что актер убил человека, будучи "под кайфом", может лишь усугубить его и без того незавидное положение. "Уже после отбывания наказания могут быть введены ограничения на управление транспортными средствами. Кроме того, в суде Ефремову придется пройти наркологическую экспертизу. Не исключено, что он будет направлен на принудительное лечение от наркотической или алкогольной зависимости".

Принудительное лечение, напомним, назначается по решению суда и при соответствующем заключении профессиональной медицинской экспертизы. Причиной может стать беспомощность человека, опасность для общества, суицидальные наклонности.

Учитывая звания и регалии Ефремова, его заслуги перед российской культурой, дело может быть рассмотрено в суде в особом порядке – без допроса свидетелей и проверки доказательств. "В этом случае предусмотрено наказание в три четверти от максимального. То есть от 5 до 9", – пояснил адвокат.