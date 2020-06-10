Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Убийцам тут места нет: алкоголика Ефремова похоронят подальше от знаменитых матери и отца

Фото: pixabay.com
Заботиться о месте упокоения принято заранее. Например, Алла Пугачева купила его на Кузьминском кладбище столицы, где погребены бабушка, родители и брат певицы. Иосифа Кобзона похоронили в еврейской части Востряковского кладбища рядом с матерью Идой Исаевной. Думал об этом и Михаил Ефремов. Однако в свете последних событий все может измениться...

Продолжение: Устроившего смертельное ДТП Ефремова взяла на контроль прокуратура
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Отец актера, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Ефремов, умер 24 мая 2000-го на 73-м году жизни от рака легких. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с режиссером и педагогом Константином Станиславским.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

В июне 2019-го на 82-м году жизни от заражения крови скончалась мать Михаила Ефремова – актриса, режиссер и педагог Алла Покровская. Она упокоилась в филиале Новодевичьего – на Троекуровском погосте.

Сидя на сцене Художественного театра у гроба матери, Ефремов думал о будущем. Актеру нет и 60, но он помнит слова булгаковского Воланда: "Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер".

Вечером 8 июня Ефремов кутил с друзьями. Алкоголем и наркотиками он, видимо, отмечал окончание режима самоизоляции в Москве, ведь теперь актерам разрешено репетировать. Однако если Михаил Олегович и сможет делать это, то только в тюремном актовом зале. Пьяный артист пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и насмерть сбил человека...

Забыть ему придется не только о карьере, но и о погребении после смерти на престижном кладбище рядом с отцом и матерью. Смертельное ДТП перечеркнуло все заслуги Ефремова, да и звания заслуженного артиста России его, очевидно, лишат.

Автор: 10 июня 2020, 10:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

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