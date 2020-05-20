Прилучный перестал вносить коммунальные платежи за жилище Муцениеце и детей

Звезда сериала "Мажор" проиграла суд. Павла Прилучного обязали заплатить по счетам.

В собственности артиста есть квартира на Речном вокзале в Москве. Семья знаменитости активно пользуется просторными апартаментами, однако за электричество, воду и другие блага цивилизации не платит.

Как оказалось, Павел Прилучный не оплачивал счета за коммунальные слуги более полугода. За это время накопился внушительный долг – 80 тысяч рублей.

Управляющая компания подала в суд на звезду сериала "Мажор". Фемида рассмотрела иск и встала на сторону коммунальщиков. В ближайшее время Павел Прилучный должен сделать выплату, в противном случае ему придется встретиться с приставами.

Добавим, что в квартире артиста на Речном вокзале сейчас проживают его пока еще жена Агата Муцениеце и дети. Сам Прилучный остановился в загородном доме. Супруги находятся в процессе развода. По некоторым данным пара уже подала документы на расторжение брака.

Недавно в семье звезды сериала "Мажор" произошел скандал. Агата Муцениеце обнародовала видео, в котором пожаловалась на избранника. Артистка заявила, что Павел пил много дней, поднял на нее руку и выгнал с детьми из подмосковного особняка.