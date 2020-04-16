"Пираты XX-XXI века": Пугачеву и Леонтьева обвинили в воровстве

Лидер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что Алла Пугачева и Валерий Леонтьев присвоили написанные для него песни. Артисты должны были заплатить ему за использование композиций.

Андрей Разин назвал Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева "банальными ворюгами", когда услышал в их исполнении свои песни. Мол, разрешения на использование композиций он не давал, а значит, это присвоение чужой собственности. Презентация песен Разина в исполнении именитых артистов состоялась много лет назад, однако заговорить об этом музыкальный продюсер решил лишь сейчас.

"Кто они, пираты XX-XXI века? Я вам отвечу. Это Алла Пугачева и Валерий Леонтьев", – начал Андрей Александрович.

Разин попросил поклонников обратить внимание на то, что Примадонна российской эстрады в 2007 году перед огромной аудиторией исполнила песню "А где-то далеко идут дожди", которая была написана для него Валерием Разумовским десятилетием ранее и включена в альбом "Ты одна на всей земле".

Аналогичная история приключилась и в 1997 году, когда Валерий Леонтьев выступил с песней "Эльдорадо". Эта композиция, уверяет продюсер, также является его собственностью. Слова придумал Юрий Чернавский в 1990-ом. Он заплатил за песню бешеные деньги.

Также Разин отметил, что Пугачева и Леонтьев исполнили его песни бездарно. Для сравнения он предложил послушать композиции с его голосом, а также взглянуть на выступления народных артистов.

Напомним, что Разин уже не в первый раз "цепляет" Аллу Пугачеву. Недавно он сообщил, что Примадонна владеет нефтяной скважиной. Супруг артистки Максим Галкин не мог не отреагировать на выпад продюсера. Юморист попросил Андрея Александровича выслать адрес скважины, чтобы они могли знать, "где их деньги".