Сдавшая позиции на карантине Решетова перепугала россиян

Накануне возлюбленная рэпера Тимати повергла поклонников в ужас. Она опубликовала жутковатое видео в своем инстаграм-аккаунте.
В начале записи Решетова позирует в нежно-голубом платье и двумя низкими пучками волос. В таком виде она больше напоминает школьницу, нежели состоявшуюся бизнесвумен. Затем инстадива предстала в образе роковой красотки – атласный наряд с глубоким декольте, ниспадающие на плечи волосы и хищный взгляд. А в конце Анастасия появилась в кадре с морщинами на лице. Для многих такие неожиданные перемены во внешности возлюбленной Тимати стали пугающими, сообщает "Экспресс газета".
"Когда карантин слишком затянулся", – заявила модель.
Конечно, чтобы превратить себя в старуху, Решетовой пришлось прибегнуть к помощи специальной программы. Как бы то ни было, поклонников видео тронуло до глубины души. В нем есть ирония относительно затянувшегося карантина.
"Чувствую, мы так и не заметим, как постареем на карантине", – отметила фанатка Анастасии.
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Любимая российская актриса
Прилучный избил Муцениеце
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Жить или не жить?
После 30 лет сложно найти..
Пропускная система в Москве