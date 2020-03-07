Шац о профессиональном затишье: С телевидением покончено, и это для меня конец

После закрытия программы "Хорошие шутки" на СТС Михаил семь лет не появлялся на экране. Такая же участь постигла супругу и сведущую звезды, Татьяну Лазареву. Тогда чета говорила, что их уволили по политическим мотивам. Они стали персонами нон грата на телевидении из-за того, что Михаил был частью оппозиционных сил.
"Я прошел все стадии депрессии, которые описываются в книгах по психологии. В какой-то момент мне казалось, что с телевидением покончено. Потом мне казалось, что с телевидением покончено, и это для меня конец", - сказал Михаил Шац.
Со временем шоумен смог изменить отношение к ситуации. Михаил понял, что, кроме телевизионной, есть и другие площадки для самореализации. Шац признался, что открывать для себя новые перспективы было крайне тяжело.
Сегодня Михаил Шац пробует свои силы в стендапе. Шоумен отмечает, что среди его новых коллег в основном молодежь, большинству артистов этого жанра нет еще и 40 лет. Быть самым старшим в тусовке звезде даже нравится, себя Михаил называет "пионером возрастного стендапа в России". "У каждого поколения должен быть свой голос, свои мысли, свои шутки", – цитирует Михаила Шаца "Московский комсомолец".
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