Михаил Шац едва не задохнулся под водой

В этом году юморист третий раз штурмует знаменитую крепость. Шоумену досталось самое экстремальное испытание – "Подводная клетка". Чтобы достать код, спрятанный на дне, Михаил Шац опустился под воду и стал откручивать болты, которые не поддавались.
Ему приходилось все время выныривать, но решетка сверху мешала дышать. Артист едва не задохнулся, наглотавшись воды. Михаил Шац признался, что испытание далось очень непросто. Он никогда раньше не погружался без маски с трубкой, пишет StarHit.
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