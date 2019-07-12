"Это моя бывшая": Михаил Шац о сенсационном возвращении
Когда-то Михаил Шац и Татьяна Лазарева были настоящими звездами телеканала СТС. Они вели передачи "Хорошие шутки" и "Слава богу, ты пришел!", которые пользовались бешеным успехом. Однако в какой-то момент пара исчезла с телеэкранов, затем стало известно о переезде Татьяны Лазаревой в Испанию. А вот Михаил Шац остался работать в России. Сейчас он снова на СТС с шоу "Дело было вечером".
О своем сенсационном возвращении на канал он высказался так: "Стараюсь отпускать от себя негатив. Мне кажется, это неправильный путь – жить с обидой. Да, когда-то я вел "Слава богу, ты пришел!", сейчас там другие люди. Ну и что? Та программа – это моя бывшая. Что касается моего возвращения на СТС – желание снова поработать вместе было обоюдным. Очень надеюсь на успех своей программы "Дело было вечером".
Зашла речь и о личной жизни. В браке с Татьяной Лазаревой Михаил Шац уже два десятилетия. "Вся семейная жизнь – это сборище компромиссов, и этот предел наукой еще не изучен. Наши отношения с Татьяной – как раз пример такого компромисса. Двадцать лет брака очень изменили нас обоих. Мне сложно в нескольких словах охарактеризовать то, что у нас происходит сейчас, могу сказать, что это еще развивающаяся история", – цитирует Михаила Шаца Woman Hit.
У телеведущего трое детей – Степан, София и Антонина. "Они уже взрослые, я вижу, как они меняются, превращаются в больших дядь и теть. Это и грустно, и радостно одновременно", – признался он. Он не считает себя авторитарным отцом. По признанию Михаила Шаца, этот этап пройден, к тому же у него даже нет возможности этим пользоваться.
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