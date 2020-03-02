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Шоу-бизнес

Родившая невеста показала ребенка от актера Козловского

Данила Козловский. Фото: www.globallookpress.com
Актер Данила Козловский и его невеста, актриса и режиссер Ольга Зуева стали родителями. Радостной новостью поделилась избранница артиста.
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О том, что Ольга Зуева ждет ребенка от известного актера Данилы Козловского, стали говорить еще осенью прошлого года. Однако тогда эта информация находилась на уровне слухов. Артисты не комментировали это. Вообще, о своей частной жизни ни Ольга Зуева, ни Данила Козловский не распространяются. Они не дают интервью, не посещают светских мероприятий.

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Даже ходили слухи, что романтические отношения Ольги и Данилы – спланированный пиар. В кулуарах и вовсе шептались, будто Козловский равнодушен к женщинам. Так или иначе, но периодически Зуева выкладывала фото, на которых присутствовала собака – питомец Козловского. Тем самым пара как бы намекала, что все хорошо, и отношения есть. К тому же оба не находятся в России.

Ольга Зуева живет в Америке. Говорят, когда подошло время артистке рожать, к ней примчался, бросив все, и Данила Козловский. Наконец пару можно поздравить с, пожалуй, самым главным событием в жизни.

Избранница актера обнародовала фото, где держит на руках ребенка. Причем лица его не видно, только ноги. Ольга Зуева снята в пол оборота, как бы повернувшаяся к камере. "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", – написала актриса, тем самым дав понять, что у нее родилась дочь.

Как назвали наследницу Ольга Зуева и Данила Козловский пока неизвестно. В комментариях подписчики официальной странички актрисы в социальной сети "Инстаграм" рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

Автор: 2 марта 2020, 16:51
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