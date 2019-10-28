Невеста Данилы Козловского ждет ребенка

Согласно некоторым данным, несколько подзабытый актер Данила Козловский скоро примерит на себя новую роль. Невеста, модель Ольга Зуева, якобы беременна от артиста.

Уже четыре года Данила Козловский счастлив с моделью Ольгой Зуевой. Интересно, что в их отношения почему-то не все верили, считая их связь пиар-романом, а некоторые и вовсе называли манекенщицу "бородой", шепча, будто Козловского на самом деле не женщины интересуют. В последнее время Данила ушел в тень. Если раньше артист снимался буквально нон-стоп, а фильмы с ним транслировались постоянно, то теперь только самые ярые фанаты помнят, как он выглядит, и могут сказать, что с ним происходит.

Говорят, актер занят не только работой. Он готовится к самой важной роли – отца. В близком окружении утверждают, что 34-летний артист и его 32-летняя невеста скоро станут родителями. "Оля и Данила счастливы. Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились. И осознанно пришли к тому, что хотят детей. Сейчас вовсю готовятся, присматривают вещи для малыша. На нескольких последних съемках округлившийся животик Зуевой было уже не скрыть. Но и эти изменения ей очень идут...." – цитирует человека из близкого окружения пары Starhit.

Влюбленные предпочитают не распространяться о скором прибавлении в семействе. Говорят, сейчас Данила Козловский и Ольга Зуева даже находятся не в России. По некоторым данным, пара живет в Америке. Кстати, в США Данила и Ольга и познакомились. Они встретились в компании общих друзей. Модель, проживающая за границей, ради любимого мужчины даже переехала в Россию. Но сейчас, по слухам, будучи в положении, все же предпочитает быть в Америке. И теперь уже Данила Козловский переехал к ней.