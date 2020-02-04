"Он у меня с полутора лет": Сати Казанова призналась в страшном недуге

Сати Казанова рассказала о чувстве стыда, преследовавшем ее всю жизнь. Сейчас экс-солистка группы "Фабрика" больше не комплексует по поводу своего заболевания.

По словам звезды, любовь к себе у нее пришла не сразу. На принятие собственного "я" потребовались долгие годы.

Оказывается, Сати Казанову с ранних лет мучила болезнь. "Я всю жизнь стыдилась, что у меня псориаз. А он у меня с полутора лет. И сколько себя помню, я его стыдилась. Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать. И давно уже не парюсь на этот счет", – цитирует певицу "7Дней". Судя по всему, артистка смущалась внешних проявлений недуга, которые казались ей страшными.

Кроме того, Сати Казанова вспомнила, как в детстве стыдилась, что живет в селе с коровами, курами и прочей живностью. Сейчас она бы с удовольствием провела пару недель в родном селе Верхний Куркужин с чистейшим воздухом и "самой вкусной в мире водой".

Сегодня исполнительница – уверенная в себе женщина. "Стыд – это чувство крайне разрушительное! Оно закрывает вторую чакру. Стыд перекрывает всякий творческий поток. Стыд есть противоположность любви, ибо это один из аспектов страха", – считает Сати Казанова. Она уверена, что важно понять происхождение своего стыда, а затем довести до абсурда то, что доставляет беспокойство.