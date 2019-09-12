Неожиданное признание мужа Сати Казановой – это не мой мир

На днях Сати Казанова и ее муж итальянец Стефано Тиоццо вышли в свет. Пара была признана одной из самых красивых. После мероприятия мужчина обратился к общественности.

Сати Казанова и Стефано Тиоццо посетили церемонию вручения премии журнала GQ "Человек года". После того, как популярная певица вышла замуж, она редко выходит в свет и почти никогда с супругом. Поэтому каждое их появление ценится журналистами на вес золота. По мнению фанатов, Сати и Стефано были одной из самых гармоничных пар на церемонии.

Вскоре после мероприятия на своей страничке в "Инстаграм" Тиоццо признался, что публичная жизнь дается ему крайне тяжело. "Никогда не знаю, как себя вести, когда мне приходится посещать большие события русской общественной жизни с женой, – рассказал фотограф. – У меня нет проблем с интервью и журналистами, на самом деле, я к этому уже привык, но мысль о том, что мне нужно отвечать на вопрос: "Когда вы заведете детей?" Короче говоря, меня это не возбуждает", – признался муж Сати Казановой.

Стефано объяснил, что ему куда привычнее совсем другая среда. "Это не совсем мой мир. Мне нужно, чтобы ветер в лицо, снег, минус 40, природа... А тут всякий раз моя жена одевает меня во все самое лучшее, как в первый день в школе, но не потому, что у нее какая-то мания, а потому, что так нужно... Это все на самом деле заставляет нас смеяться, потому что в общем-то интересно находиться в контексте, где вас заставляют быть супер-идеальными, где все соревнуются, чтобы увидеть, кто круче", – рассудил Стефано.

Он рассказал, что специально для мероприятия надел свадебный костюм и даже предложил завершить образ бабочкой, но Сати Казанова выступила против, сочтя это скучным. Тогда Стефано вступил с ней в полемику, но она все равно победила.

Отметим, что на днях пара отметила двухлетие со дня свадьбы. В свежем интервью певица призналась, что не исключает возможности скорого переезда в Италию, на родину мужа. "Все, пора! Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего", – цитирует Сати Казанову Starhit