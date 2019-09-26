Муж-итальянец назвал неуравновешенную Казанову истеричкой

Артистка призналась, что в большинстве случаев выступает инициатором конфликтов с мужем – итальянским фотографом Стефано Тиоццо. В такие моменты супруг называет Сати Казанову неуравновешенной женщиной.

Вокалистка называет себя "итальянской женой". Дома Сати Казанова не сдерживает эмоций.

"Стефано в ответ на мой эмоциональный выплеск чувств по-русски кричит: "Истеричка!" и смеется", – делится вокалистка.

По словам Казановой, именно она является зачинщицей большинства ссор. Артистка списывает свою несдержанность на усталость из-за плотного рабочего графика. "Недосыпы, перелеты – все это сказывается не лучшим образом", – отмечает Сати.

Знаменитость учится воздерживаться от скандалов. Певица решилась на перемены после одного случая, который позволил ей взглянуть на ситуацию со стороны.

"Мы со Стефано находились в Москве, и в один из вечеров я страшно вымоталась. Сначала было много работы, потом затеяла уборку — домработница взяла отпуск. Муж монтировал видео. Вдруг спрашивает: – Ужинать скоро будем? Думаю: "Блин! Еще и к плите вставать". В скверном настроении начала готовить и параллельно себя накручивать: "Вот, сидит работает... Хорошо ему! Гениальный! Разве ему до быта? А я несчастная! И то сегодня сделала, и другое, и третье..." – вспоминает Сати Казанова.

После этого артистка холодно обратилась к возлюбленному и потребовала помочь ей в нарезке овощей. Стальной тон возлюбленной удивил Стефано, он попытался выяснить, что случилось. В ответ певица заявила, что она устала и сообщила супругу, чтобы он не рассчитывал на то, что она, как его мама, будет подавать ему обед из трех блюд.

"Муж растерялся: "Это здесь при чем? Прекрати истерику. Сказала бы сразу, что не хочешь готовить, я не знал... А читать мысли не умею", – процитировала избранника вокалистка.

Слова супруга смягчили Сати Казанову. Артистка поняла, что у Стефано другой менталитет. Он иначе смотрит на ситуацию и даже сам готов встать к плите. По словам знаменитости, в тот момент у нее на глаза навернулись слезы.

"С моим кавказским отцом такое не прокатит: нравится не нравится – ужин должен быть на столе вовремя и точка! Так вон оно что... Оказывается, есть опция – разговор с мужем", – цитирует Сати Казанову 7 Дней.ru.