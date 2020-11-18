"Нас грабят": с ведущего Глеба Пьяных требуют более миллиона рублей

Заседание по делу состоялось В Тушинском суде на днях. Выяснилось, что деньги, которые телеведущий не заплатил за обслуживание своего дома и территории в поселке.
Предприниматель Александр Ломов попросил взыскать с Глеба Пьяных задолженность в размере 1 154 121 рубля 42 копеек. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Марина Свиридова.
Оказалось, что бизнесмен владеет землей, на которой построил один из коттеджных поселков Глеб Пьяных, и обслуживает территорию. Поговаривают, что он занимается самоуправством. Журналист рассказал, что Ломов несколько лет назад заключил договор с каждым из жителей за охрану, вывоз мусора, электричество и прочие блага.
За все это он потребовал по 7800 рублей в месяц. Но этого ему стало мало, и в 2017 году бизнесмен повысил сумму до 12 тысяч, а в 2018-м – до почти 18 тысяч рублей. При этом рост платы предприниматель жителям не объяснил. Глеб Пьяных просит в суде одного: чтобы бизнесмен предоставил документально зафиксированные подтверждения расходов.
Кроме того, при покупке земельных участков домовладельцы уже выложили по миллиону с лишним за подключение к сетям водоснабжения и электричества. "Нас грабят как угодно, назначают нам совершенно непонятные выплаты", – возмутился Глеб Пьяных.
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