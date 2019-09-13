Вылетел позвонок: переживший аварию Сафронов ищет помощи

Художник ищет хорошего специалиста. После аварии Никасу Сафронову необходимо вправить позвонки.

После недавнего ДТП живописец мучается от боли в шее. Теперь Никас Сафронов ищет мануального терапевта. Ему необходимо вправить вылетевший позвонок.

По словам близкого друга художника, из-за боли Сафронов не может нормально спать и полноценно двигаться. Звезде важно поправить здоровье уже к следующей неделе – намечается открытие выставки картин Сафронова.

Напомним, 12 сентября Никас Сафронов попал в аварию. Живописец двигался по Рублево-Успенскому шоссе на своем Range Rover, когда в него въехала KIA. Знаменитый художник направлялся на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Отметим, что случившееся натолкнуло Никаса Сафронова на мысли о мистике. Он вспомнил, как в апреле этого года, в его день рождения, Алла Вербер тоже попала в жуткое ДТП. Работница элитного магазина спешила на праздник художника. Тогда светская львица отделалась легкими травмами и все же успела его поздравить. И вот в подобную аварию попал сам Сафронов который ехал на вечер памяти в 40-й день со дня смерти Вербер. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.