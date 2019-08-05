"Милота": дочь Маликова с ребенком восхитила народ

На Лазурном берегу девушка уже побыла достаточно, чтобы продемонстрировать коллекцию своих купальников. Однако самыми трогательными стали фото, на которых Стефания Маликова появилась с полуторагодовалым братом.
На снимке дочь Дмитрия Маликова сидит на песке в оранжевом раздельном купальнике, а белокурый Марк в трусиках и шляпе разместился рядом с сестрой. Мальчик возит по песку игрушечный грузовик, а Стефания Маликова с нежностью смотрит на малыша.
Подписчики пришли в восторг от снимков. "Какие вы с Маркушей милые!", "Просто зайчики!", "Стеша, хорошего вам отдыха", "Милота", "Идеально", "Такие счастливые!", "Мимиметр сломался", – прокомментировали публикацию Стефании Маликовой поклонники.
Напомним, в январе 2018 года Дмитрию Маликову и его супруге Елене родила сына суррогатная мать. Ранее певец признался, что он хочет, чтобы Марк как можно дольше оставался ребенком.
Гордится музыкант и своей дочерью. Как писали "Дни.ру", Стефания Маликова – студентка факультета журналистики МГИМО. Девушка учится успешно – сессию закрывает с хорошими оценками. Наследница композитора является активной пользовательницей Instagram. Она регулярно публикует фото и видео, делясь подробностями личной жизни с фолловерами.
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