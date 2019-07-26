"Богиня из пены морской": роскошная дочь Маликова очаровала россиян

В личном Instagram 19-летняя девушка опубликовала свежее фото. Стефания Маликова запечатлена на фоне бушующих морских волн. Надвигающееся ненастье не испугало наследницу знаменитости, она выглядит крайне довольной.
В подписи к снимку Маликова похвасталась, что историю, которая вышла из-под ее пера, опубликовали в журнале. "В ней и про бодрящий элексир счастья, и про нежную любовь к Любоньке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – кратко описала свою работу Стефания.
Подписчики звезды пришли от нового фото в восторг. Дочь музыканта осыпали комплиментами.
"Роскошная Богиня из пены морской... Фото супер👍🔥 ", "Очаровательная девушка", "🌊В гармонии с волной😍💙💙💙", "Стефания ви просто ангел❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", – писали поклонники.
Напомним, Стефания Маликова – студентка факультета журналистики МГИМО. Девушка учится успешно – сессию закрывает с хорошими оценками.
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