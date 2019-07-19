"Милашка": сияющая Стеша Маликова вызвала восторг

Наследница Дмитрия Маликова продолжает путешествовать по Европе и делиться фотографиями с отдыха. Она уже публиковала кадры с Лазурного берега Франции и Прованса, а теперь девушка находится в Италии, в уютном городке Портофино.
Стеша Маликова призналась, что мечтала побывать в этом местечке последние пять лет. Наконец-то ее желание осуществилось. Дочь певца и композитора отметила в подписи к фото, что она настолько счастлива, что забывает о времени: "Счастливые часов не наблюдают…".
На кадрах Стеша Маликова просто сияет от радости. Она позирует на фоне прекрасного пейзажа в голубой футболке и светлых шортах, без косметики. Пользователи соцсети пришли в восхищение от вида дочери Дмитрия Маликова и одарили девушку массой комплиментов. "Милашка", "Как красиво! Очень люблю море", "Красавица!", "Очаровательная девушка", – написали поклонники в комментариях.
Однако нашлись и злопыхатели, которых хлебом не корми, дай только покритиковать Стешу Маликову. Хейтеры посчитали, что девушка в 19 лет уже пользуется инъекциями для увеличения губ.
Напомним, ранее Стеша Маликова порадовала поклонников фотографиями с пляжа в купальнике. Пользователи соцсети отметили, что у наследницы музыканта ноги растут от ушей.
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