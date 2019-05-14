19-летняя дочь Маликова взбесила народ декольте до пупа
Дочь Дмитрия Маликова любит привлекать к себе внимание нарядами. Стефания отдает предпочтение лаконичным и стильным вещам. Однако многие считают, что "взрослые" образы старят девушку.
Для новой фотосессии Маликова надела шорты со змеиным принтом и белую блузку с глубоким декольте – как говорится, до пупа. Дополнением стала маленькая черная сумочка через плечо.
Смелое решение дочери певца вызвало неоднозначную реакцию фолловеров. Некоторых просто взбесил ее наряд. "Как тебе не стыдно так фотографироваться? Еще бы с голой грудью снялась!", "Живет за папины деньги и красуется!", "Слишком старая", "Нет притяжения, что случилось?" – высказались подписчики.
Однако большинству все же понравился выбор Стеши Маликовой. "Шикарная", "Красавица", "Очень идет образ", "Какая прелесть!", "Хорошенькая! Очень на маму здесь похожа", "Стильная красотка", – приводит комментарии поклонников Teleprogramma.pro.
Напомним, что в декабре прошлого года скандальный блогер Лена Миро раскритиковала Стешу Маликову. Она предположила, что из обаятельного подростка девушка быстро превратится в уставшую женщину с тяжелым лицом.
В Сети появились фото и видео экс-супруга певицы с наследницей
Снимок появился в социальных сетях
Говорят, у актеров роман
Девушка поделилась неоднозначными снимками в Instagram
Популярные темы форума
Дети не хотят идти в школу
у моего мужа двое детей от другой женщины
Почему все мужики козлы?
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
Не переношу жару
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Кажется жена мне изменяет
Девушка мне не делает минет.
Она хочет замуж, а я не готов.
Не хочу идти в школу.
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Убить полковника Сандерса!
В Украине опа (
имя юля,может девушка огромного роста носить его?
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Все бабы козлы!
Спрей от курения
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
умер Сергей Даренко
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Хватит гадить в подъездах!!!
Задолбала эта идиотка ксюшка
Подскажите координаты целительницы Ирины в Питере, которая снимает порчу
Путин говорит ,что откроет на селе дом культуры
Почему все бабы <цензура>?