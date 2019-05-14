19-летняя дочь Маликова взбесила народ декольте до пупа

Наследница известного музыканта предстала перед поклонниками в смелом образе. Стеша Маликова поделилась снимками в Instagram-аккаунте.

Дочь Дмитрия Маликова любит привлекать к себе внимание нарядами. Стефания отдает предпочтение лаконичным и стильным вещам. Однако многие считают, что "взрослые" образы старят девушку.

Для новой фотосессии Маликова надела шорты со змеиным принтом и белую блузку с глубоким декольте – как говорится, до пупа. Дополнением стала маленькая черная сумочка через плечо.

Смелое решение дочери певца вызвало неоднозначную реакцию фолловеров. Некоторых просто взбесил ее наряд. "Как тебе не стыдно так фотографироваться? Еще бы с голой грудью снялась!", "Живет за папины деньги и красуется!", "Слишком старая", "Нет притяжения, что случилось?" – высказались подписчики.

Однако большинству все же понравился выбор Стеши Маликовой. "Шикарная", "Красавица", "Очень идет образ", "Какая прелесть!", "Хорошенькая! Очень на маму здесь похожа", "Стильная красотка", – приводит комментарии поклонников Teleprogramma.pro.

Напомним, что в декабре прошлого года скандальный блогер Лена Миро раскритиковала Стешу Маликову. Она предположила, что из обаятельного подростка девушка быстро превратится в уставшую женщину с тяжелым лицом.