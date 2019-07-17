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"Выглядишь на 30": повзрослевшая дочь Маликова шокировала народ

Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova
 Стефания Маликова в очередной раз удивила своих поклонников. 19-летняя девушка стала выглядеть как 30-летняя женщина. Подписчики решили, что дочь Маликова специально пытается себя состарить.
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Стефания Маликова хочет выглядеть взрослой и умудренной жизнью женщиной. 19-летняя дочь известного певца подбирает соответствующие наряды и косметику. Однако многие подписчики микроблога Стеши ее стремление не одобряют.

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Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Новое фото Стефании Маликовой в Instagram вызвало у поклонников разные чувства. Девушка позирует в элегантном платье, в туфлях на высоком каблуке. Самые преданные поклонники пришли в восторг. Но даже они отметили, что Стешу трудно узнать – так сильно она изменилась и повзрослела.

"Такая красивая стала, совсем взрослая!", "Уже не маленькая девочка, а красивая леди!", – пишут фанаты.

Однако среди почти полумиллиона подписчиков Стефании Маликовой в Instagram - довольно большая группа критиков, которые не упускают случая позлорадствовать над промахами студентки МГИМО. На сей раз они заметили, что Стеша выглядит минимум лет на 10 старше своего возраста.

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Публикация от @steshamalikova

"У вас ангельская внешность, а вы делаете из себя 30-летнюю женщину!", – возмущаются фолловеры.  Они считают, что Стефания Маликова специально пытается себя состарить, чтобы выглядеть значительно старше.

Автор: 17 июля 2019, 12:27
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