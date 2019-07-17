"Выглядишь на 30": повзрослевшая дочь Маликова шокировала народ

Стефания Маликова хочет выглядеть взрослой и умудренной жизнью женщиной. 19-летняя дочь известного певца подбирает соответствующие наряды и косметику. Однако многие подписчики микроблога Стеши ее стремление не одобряют.
Новое фото Стефании Маликовой в Instagram вызвало у поклонников разные чувства. Девушка позирует в элегантном платье, в туфлях на высоком каблуке. Самые преданные поклонники пришли в восторг. Но даже они отметили, что Стешу трудно узнать – так сильно она изменилась и повзрослела.
"Такая красивая стала, совсем взрослая!", "Уже не маленькая девочка, а красивая леди!", – пишут фанаты.
Однако среди почти полумиллиона подписчиков Стефании Маликовой в Instagram - довольно большая группа критиков, которые не упускают случая позлорадствовать над промахами студентки МГИМО. На сей раз они заметили, что Стеша выглядит минимум лет на 10 старше своего возраста.
"У вас ангельская внешность, а вы делаете из себя 30-летнюю женщину!", – возмущаются фолловеры. Они считают, что Стефания Маликова специально пытается себя состарить, чтобы выглядеть значительно старше.
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