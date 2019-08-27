Стали известны подробности последней "голой"съемке Мэрилин Монро

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
партнеры
Вторник 27 августа
Лента новостей
13:58
Самоуверенная Шарапова с треском провалилась
13:43
Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам
13:32
Фестиваль Barber Connect Russia в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
13:27
Последние узники "китовой тюрьмы" отпущены на свободу
12:04
Известный политик в США попался на гнусном вранье о России
11:48
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
11:46
Спектакль-биографию о жизни Курта Кобейна покажут в театре "Модерн"
11:20
Красавице-дочке Машкова поставили неутешительный диагноз
10:53
Боится разозлить: назван главный страх хамящего Путину Зеленского
10:26
В центре Москвы угощают "веселыми пузырьками"
10:24
"А где муж?": крестившую дочь Кудрявцеву сняли с полуголыми мужиками
10:22
Макрон жестко ответил на насмешки над престарелой женой
09:47
Сделано объявление о встрече Путина с Зеленским
09:42
Любовник преподнес Кравец кольцо по цене квартиры
09:29
Нужен врач: сдавшей Хлебниковой вынесли суровый вердикт
09:12
"Он в критическом состоянии": Разин о самочувствии 88-летнего Горбачева
08:27
Бывший любовник раскрыл правду о раке мозга у Заворотнюк
06:32
Как принц Гарри за глаза называет Кейт Миддлтон
06:30
"Готов продаться США": объявлено о предательстве неблагодарного Лукашенко
04:23
Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" погиб в жутком ДТП
02:17
Переизбыток витаминов приводит к раку
00:08
"А когда ты сдохнешь?": народ желает смерти больному раком блогеру
21:54
"Прелестные мальчики!": Галкин с ласковым сыном Гарри умилили народ
21:52
Страдающий от серьезной болезни Зеленский заговорил об отставке
21:44
У Панайотова из-за смерти Началовой начались кошмарные панические атаки
21:30
"Отличный старт": дочь Заворотнюк выпустила линию одежды на фоне слухов о раке у артистки
21:21
Жуков публично дал громкое обещание
21:00
Тарасов одарил годовалую дочь драгоценностями
20:57
"Могут отрезать": Билан раскрыл подробности чудовищной болезни
20:55
Королева отправилась в медовый месяц
20:41
В Кузбассе загорелась частная баня
20:28
Расслабленная Брежнева разделась до трусов
20:27
Под Петербургом мужчина зарезал своего сына во время пирушки
20:12
Врачи развеяли главный миф о гипертонии
19:55
Непотушенный окурок обернулся для жителя Удмуртии уголовным сроком
19:38
Домашние грибные заготовки приводят к смерти
19:05
Блестящий гол на футбольном матче заставил зрителей разинуть рот (видео)
19:03
Под Москвой мужчина ограбил десятилетнего ребенка
18:48
Поездка раздавленной горем Елизаветы II обернулась кошмаром
18:26
Лолита прилюдно разрыдалась и прервала выступление
18:10
"Боится "открутить голову": откровенное заявление об отношениях Лукашенко с сыном
17:58
"Забытая актриса из дерьмового сериала!": звезду "Папиных дочек" втоптали в грязь за ужасный поступок
17:38
Пьяные охранники устроили драку с таксистами у Шереметьево
17:02
Посмотри на Малышеву: Бледанс отговаривают от опасной операции
17:01
"Белая горячка": страшный диагноз допившегося Порошенко
16:50
Одряхлевшей Хлебниковой срочно потребовался врач
16:40
Скончался старейший в России подводник
16:26
Названы наставники нового сезона шоу "Голос"
16:23
"Никак не угомонится": Порошенко разнесли за глупые слова
16:03
Атаковавший Путина Зеленский крупно оконфузился
15:59
47-летняя Корикова проболталась о тайном замужестве
15:54
В Нижневартовске в Boeing при взлете ударила молния
15:52
Опозоренный на весь мир Зеленский крупно подставил Макрона и Меркель
15:28
В Петербурге из-за серьезной аварии пострадали дети
15:27
Историю любви Дмитрия Бертмана покажут в Москве
15:05
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 августа 2019 года
14:57
"Вторая Примадонна": Пугачева прилюдно благословила Лободу
14:56
Российские пограничники задержаны в Литве
14:53
Джоли показала огромную грудь (видео)
14:47
"Кругом вонь и грязь": люди ахнули от происходящего у Крымского моста
14:35
Хилькевич томно подставила рот под огромный железный агрегат (видео)
14:23
Первый президент Украины проговорился о развале страны
14:22
Почему Пригожин невзлюбил избранницу сына Валерии
14:13
Секрет большой мускулатуры
14:03
Фадеев взорвался из-за грязной вакханалии у Малахова
13:41
Бледанс устроила особенному сыну свидание с дочерью Бони
13:41
Божена Рынска рассказала о родах дочери покойному Игорю Малашенко
13:24
День флага на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек
13:21
"Опасная вещь": изменившаяся Порошина побежала к врачу после родов
13:13
Ксения Раппопорт ушла от мужа
12:59
Двуличному Лукашенко припомнили старый грешок
12:46
Пока муж отвернулся: Меланью Трамп застукали за поцелуем с другим (видео)
12:44
Заскучала: жена сбежала из шикарного особняка Леонтьева
12:30
Дима Билан рассказал о суррогатной матери для ребенка
12:24
Россиянок предупредили о дефиците мужчин
12:06
"Надо остановиться": Бусулис откровенно о пьянстве
11:57
"Лучше бы молчал": алкоголик Порошенко удивил нелепым заявлением
11:56
Николаева заставили на всю страну говорить о расставании с Королевой
11:54
"Мы алкоголики": Охлобыстин сделал шокирующее признание
11:43
В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату
11:38
Перенесшего инфаркт Мамонова ждет новая операция
11:10
Звезды на открытии "Новой волны – 2019"
11:01
Близкий человек откровенно о раке у Заворотнюк
10:49
Трамп разругался с лидерами G7 из-за Путина
10:34
Пошлость и безобразие: Лещенко возмущен трусами на сцене
10:22
Сделано сенсационное заявление о раке у Ротару
10:16
Невнимательный Джонсон рассмешил пожилую жену Макрона (видео)
10:15
Гороскоп на неделю
10:12
Поезд Петербург – Махачкала забросали камнями
10:02
В Сибири увеличилась площадь лесных пожаров
09:48
Безграмотный Зеленский опозорился перед всем миром
09:34
Подробности состояния загремевшего в больницу Меньшикова
08:49
Жасмин отправила дочь в школу за полтора миллиона в год
08:31
"Как отрезало": Дибров с женой попали в жуткую аварию
08:01
"Рак кожи?": народ в ужасе от страшных гематом в интимной зоне у известной певицы
06:37
Хозяева собак понесут наказание за нападение питомца на людей
04:08
Более 40 человек отравились на свадьбе в Якутске
02:23
Москвичам пообещали холод
00:01
"Заставляете задуматься о важных вещах": Собчак наехала на Лопыреву
22:23
Кожевниковой приписали четвертую беременность
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В центре Москвы угощают "веселыми пузырьками"
Гороскоп на сентябрь
"Аллегрова была моей первой женщиной": неожиданное признание Крутого
"Я влюбилась в нее": Проскурякова в слезах рассказала о тяжелой утрате
"Вот это рухлядь": растолстевшего Домогарова разнесли за внешний вид
"Лера постарела!" – россияне заклевали Кудрявцеву придирками
Шоу-бизнес

Стали известны подробности последней "голой"съемке Мэрилин Монро

Подробности последней голой фотосессии Мерлин Монро раскрыл фотограф Лоуренс Шиллер. Об этом сообщает телеканал 360.  По словам мужчины, кадры с обнаженной Монро в бассейне – исключительно ее инициатива. По его словам, она хотела зайти в бассейн в купальнике, а выйти без него.Съемка состоялась в 1962 году. В какой-то момент на ней не оказалось даже трусов. Фотограф заявил, что все работавшие на съемке мужчины остолбенели от увиденного.
прочитано 198 раз


27 августа 2019, 14:08

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Страдающий от серьезной болезни Зеленский заговорил об отставке
"Боится "открутить голову": откровенное заявление об отношениях Лукашенко с сыном
"Белая горячка": страшный диагноз допившегося Порошенко
"Никак не угомонится": Порошенко разнесли за глупые слова

Шоу-бизнес

"Надоели голые задницы": Подольскую разнесли за подражание Бузовой
Убил жену на глазах детей: Малахов разворошил историю о жуткой расправе
Борьба с наркозависимостью вынудила Пьеху продать квартиру и влезть в долги
Обнажившаяся во дворе дома Волочкова прикрылась листвой

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

Близкий человек откровенно о раке у Заворотнюк

Слухи о тяжелом заболевании дошли до Авербуха
Шоу-бизнес

Народ молится за сдавшего после алкоголя Меньшикова

Поклонники обсуждают причины произошедшего
Шоу-бизнес

Пошлость и безобразие: Лещенко возмущен трусами на сцене

Артист поделился грустными размышлениями
Шоу-бизнес

Сделано сенсационное заявление о раке у Ротару

Директор певицы расставил все точки над i

Гороскоп

Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам
Гороскоп на неделю
Гороскоп на сентябрь
"Включилась программа уничтожения": озвучены самые тревожные прогнозы для Заворотнюк

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

"Построен на костях": заявление о Крымском мосте взбудоражило народ
Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru