Андрей Малахов покопался в грязном белье Дианы Арбениной
Шоумен явился к исполнительнице не с пустыми руками. Диане он вручил букет красных роз, ее дочери Марте – футбольный мяч, сыну Артему – конструктор. "Они очень на меня похожи, но сейчас смущаются. Обычно они так себя не ведут. Крутятся здесь волчками", – сообщила Арбенина.
На участке расположились два строения – огромный особняк и студия звукозаписи. "Вместо того чтобы построить маленькую студию, мы построили вот такой дом. Тут даже жить можно!" – улыбнулась звезда.
Она отметила, что постройка не завершена, но там уже идут репетиции. "Деньги на нее мы собирали. Был кирпич – лот. Их покупали. Когда все будет готово, на стене из кирпичей появятся фамилии тех людей, которые их купили. Я сама купила пару кирпичей. Подумала, что там могут быть имена моих друзей, которых уже нет, по которым тоскую..." – поделилась планами Диана.
Артистка оказалась гостеприимной хозяйкой и пригласила Малахова на обед, во время которого рассказала о борьбе с наркозависимостью. По словам Дианы, это было очень тяжело. Однажды, пропустив концерт, она увидела кучу цветов возле двери в гримерку. "Я осознала, что меня ждет. Это смерть. И это жутко", – призналась Арбенина.
На первом этаже особняка – гостиная и кухня. На втором – кабинет с библиотекой. А еще в доме есть две детские комнаты и ванная с графитной стеной, где певица оставляет милые послания своим малышам.
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