Скандалы и сенсации уже давно стали для звезд основным способом монетизироваться. Из-за этого знаменитости заполонили собой все Интернет-пространство. Чтобы нашим читателям было проще ориентироваться в информационном потоке, "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 июля 2019 года.



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