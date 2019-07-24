Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 июля 2019 года

Выпившая Пугачева похабно высказалась на публику
Максим Галкин обнародовал новое видео, где в главных ролях оказались Лайма Вайкуле и Алла Пугачева.
Подруги обсудили завершение музыкального фестиваля, при этом Примадонна отпустила крайне двусмысленную шутку.
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