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Винокур рассказала о разводе и беременности

Фото: instagram.com/nastyavinokur
Дочь известного юмориста Владимира Винокура дала откровенное интервью. Анастасия рассказала о личной жизни и работе.
прочитано 2475 раз

Анастасия Винокур работает в Большом театре. Ее карьера развивалась непросто: 12 лет она танцевала в кордебалете, прежде чем стала солисткой. "Большинство женщин танцуют до 38 лет, так что у меня минимум четыре года в запасе. Постараюсь продержаться до 40", – выразила надежду балерина.

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Винокур оказалась в театре в 18 лет и сразу почувствовала неприязнь к себе из-за громкой фамилии. "Меня уже изначально не любили и пытались проучить. Выгоняли из грим-уборной в коридор, пакостили. Но я никогда никому не жаловалась, а приняла это все как должное", – вспомнила она.

Анастасия прервала карьеру, узнав, что ждет ребенка. А после рождения Федора пробыла в декрете только девять месяцев. "Между репетициями бежала домой, чтобы дать ему грудь и уложить спать", – призналась артистка. Она кормила сына до двух лет.

Недавно стало известно, что балерина разводится с Григорием Матвеевичевым. Они были вместе шесть лет. "Все меняется. Никто не хочет терпеть и идти на уступки. Дескать, жизнь одна, и она такая быстрая, что не стоит испытывать неудобства. Мы же с Гришей еще и повенчаться успели. Именно он этого захотел. Но теперь я всем рекомендую раньше 30 лет не жениться и не венчаться. До этого возраста человек не может понять, что на самом деле сейчас нужно", – цитирует Винокур "Экспресс газета".

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Публикация от Anastasia Vinokur (@nastyavinokur)

Артистка запланировала отпуск с маленьким Федором в Юрмале, где у ее родителей есть квартира. "Прекрасный сосновый воздух, замечательная мягкая погода, качественные продукты. Когда ждала ребенка, постоянно туда на поезде ездила", – рассказала о беременности Анастасия Винокур.

Автор: 24 июля 2019, 10:36

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Евре, евре, евре, кругом одни евре. Кто скажет, чья песня?
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