Глюк'Ozа в прозрачном платье показала пышную грудь

Певица Глюк'Ozа предстала перед поклонниками в прозрачном наряде. Смелая выходка звезды вызвала неоднозначную реакцию.

В личном Instagram Наталья Чистякова-Ионова опубликовала пикантный снимок. Знаменитость позирует в серебристом платье, открывающем взору любопытных глаз ее стройные ножки.

Отметим, что под крошечным нарядом угадывается пышная обнаженная грудь Натальи и черные трусы. "Paint me in your wildest dreams (Нарисуй меня в своих самых необузданных мечтах – в переводе с английского языка – Прим.ред.) – написала под публикацией артистка.

Отметим, что откровенный наряд и отсутствие бюстгальтера вызвали у пользователей Сети бурную реакцию. Поклонники мужского пола в основном хвалили Наталью Ионову, а вот дамы критиковали за излишнюю откровенность.

"Натаха! Чего ж ты такая маленькая и худая, как каспийская селедка? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прям как 20 лет назад! 🤔", "Нефига себе заявочка!!! Детка, ты огнище!!!🔥🔥🔥", "Нееее, мать, ты чего?!ты же роскошна!!! А здесь шмонька на фотошопе🤤", "Перебор 😞", – рассуждали фолловеры в комментариях.

напомним, что Глюк'Ozа недавно отмечала в интервью, что муж очень ее ревнует. Артистка призналась, что с одной стороны очень злится, когда супруг высказывает ей свое недовольство, однако в глубине души она рада, что за 12 лет брака их чувства не притупились. "Я понимаю, что безразличие – когда пофигу, где ты, что ты, с кем ты, – это вообще самое страшное. Как только он перестанет волноваться, где я, и задавать какие-то вопросы, это будет означать, что он меня разлюбил", – заметила Наталья Ионова.