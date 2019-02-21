"Пошлятина!": Глюк'oZа в дерзком наряде навлекла на себя гнев
На фотографии звезда позирует в открытом светло-розовом топе с бретелями в виде ремешков. Короткие волосы певица оставила распущенными. В подписи к посту Глюк'oZа рассказала, что снимок был сделан в 2013 году.
Многим пользователям не понравился наряд исполнительницы. Они обвинили звезду в отсутствии вкуса. "Не нравится этот образ", "Красивая, но что за ортопедическое платье? Пошлятина какая! Не надевайте такое никогда!", "Платье ужасное", – писали они.
Остальные комментаторы, наоборот, оценили смелый образ Глюк'oZы и осыпали ее комплиментами. "Неотразимая", "Божественно красивая", "Красотка", "Тебе очень идет", "Ты прекрасна", – отмечали восхищенные пользователи.
Напомним, недавно певица разместила в своем микроблоге пост, в котором призналась, что чувствует начало нового этапа в жизни. Как отмечает звезда, от мысли о переменах у нее "захватывает дух". Некоторые подписчики в шутку предположили, что такие ощущения могли возникнуть у исполнительницы после курсов сексуального мастерства, которые ей подарила подруга на день рождение.
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