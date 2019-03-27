Своенравную Меган Маркл поставили на место
Эксперт Анна Пастернак утверждает, что герцогиня Сассекская пока еще до конца не поняла, что она не может быть такой же свободной, как прежде. По ее мнению, все слухи о конфликте Меган Маркл и Кейт Миддлтон правдивы. Появление своенравной бывшей актрисы в семье стало испытанием для принца Уильяма и его жены. В отличие от нее, супруги прекрасно осознают важность своей роли.
"Старший сын принца Чарльза – очень ответственный человек, и он знает свою роль. Верным спутником для него стала Кейт Миддлтон. Она тоже отлично справляется со своей задачей. Я думаю, им тяжело иметь рядом герцогиню Сассекскую, которая хочет изменить порядки семьи", – отметила Пастернак. Меган Маркл не может одновременно иметь и привилегии и свободу. "Это не сказка. Ей нужно это принять и жить дальше", – заключила она.
На данный момент принц Гарри и бывшая актриса готовятся к рождению ребенка. Малыш появится на свет уже в следующем месяце. Пара готовится переехать во Фрогмор-хаус в Виндзор. На ремонт коттеджа супруги потратили почти четыре миллиона долларов, сообщает Express.co.
Недавно стало известно, что Меган Маркл уже начала составлять график важных мероприятий, которые она посетит после родов. Так, она примет участие в предстоящем Всемирном форуме молодежи "One Young World", который пройдет с 22 по 25 октября, передает телеканал "360".
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