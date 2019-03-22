Умер известный российский актер

В одной из больниц Волгограда утром 22 марта скончался Петр Зайченко. Ему было 75 лет. Зрителям российский актер знаком по сериалу "Дальнобойщики", пишет "Экспресс газета".

Смерть артиста подтвердила его внучка Ксения Амирова. Она уточнила, что дед перенес третий инфаркт, после чего его состояние резко ухудшилось. С начала февраля актер находился в больнице. Петр Зайченко снялся более чем в 50 фильмах и сериалах.