Джессика Симпсон показала третьего ребенка сразу после родов

Певица из США Джессика Симпсон стала мамой в третий раз. Роды прошли хорошо, сообщила она подписчикам и выложила снимок малышки в Instagram буквально сразу после разрешения от бремени, передает Пятый канал.
"Мы так счастливы и горды объявить о рождении нашей прекрасной дочери Берди Мэй Джонсон!" – написала Симпсон, указав вес и рост ребенка. Напомним, что певица вышла замуж за бывшего футболиста Эрика Джонсона около четырех лет назад. Пара воспитывает двух детей.
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