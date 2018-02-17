Ваенга показала последствия своей болезни

Елена Ваенга измотала себя работой. Теперь певица проходит лечение в одной из столичных клиник.

Последствия своего заболевания певица показала в Сети. Елена выложила в Instagram фотографию из больничной палаты.

К кадре – рука артистки и капельница. "Прям подзадолбало", – подписала снимок Ваенга (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Поклонники шокированы болезнью своей любимицы. Фанаты желают Елене выздоровления и молятся за нее. "Леночка, пожалуйста выздоравливайте. Не к лицу т.е. не к рукам Вашим, не подходят капельницы, лучше микрофон и пианино", "Лена поправляйтесь!!! Нельзя так", "Берегите себя, Лена", "Помоги Господи", – написали фаловеры под снимком из больничной палаты.

При этом некоторые поклонники пожурили Ваенгу за работу на износ. "Зачем ставить такие страшные графики концертов? Отдых должен быть! Для всех не споешь и всех денег не заработаешь. Я не понимаю зачем губить себя? Единственный вариант почему ты такая работяга, это люди-сцена как глоток воздуха. Если ты скучаешь и о чем то думаешь не хорошем,этим спасаешься) короче лена, хватит уже впрягаться", – посоветовал Елене один из почитателей ее таланта.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Фев 16, 2018 в 11:10 PST

Как писали Dni.Ru, не так давно Елена Ваенга призналась, что плохо себя чувствует. По словам артистки, у нее был слишком плотный концертный график. Это сказалось на организме.