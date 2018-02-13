Народ молится о выздоровлении Елены Ваенги

Еще несколько дней назад Елена Ваенга жаловалась на проблемы со здоровьем. Теперь же супруг певицы показал фото, на котором артистка лежит под капельницей.

На своей официальной страничке в Instagram Роман Садырбаев опубликовал фотографию, на которой запечатлел свою супругу, популярную исполнительницу Елену Ваенгу, лежащую под капельницей.

"Не изменяя традициям , собрались на отдых . В одном флаконе и море и солнце и воздух . Ща отдохнем и опять на работу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал с иронией фото Садырбаев. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Фанаты пожелали Елене скорейшего выздоровления.

"Говорят, что Господь дает нам болезни для отдыха!!! Выздоравливайте пожалуйста, сил Вам и крепости Духа!!! Храни Вас, Ваших родных и близких, Господь!!!🙏🙏🙏 ", "ЖЕСТЬ!!! Лечитесь!!!✌", "Антилайк😢😢😢😢. Передавайте пожелания к выздоравлению👊👊👊👊", "Настоящая семья! И на сцену вместе, и под капельницу! Здоровья вам!", "О Боже! Все в одном флаконе. Уже вдвоем. Выздоравливайте, пожалуйста!!! Надо на море. Работа подождет!!! 🙏❤🌹", – прокомментировали фото подписчики.

Публикация от Sadyrbaevroma (@sadyrbaevroma) Фев 13, 2018 в 3:43 PST

Ранее в той же соцсети Елена Ваенга признавалась, что плохо себя чувствует. "Короче, я не умею "правильно" и "грамотно" работать... Я либо все, либо ничего. Знаю, что это совершенно неправильно. Надо меняться... Но это самое сложное и тяжелое в жизни. Наступил момент, когда я действительно признаю – я работой "убиваю" здоровье. Спать в машинопоездносамалетном варианте осточертело так, что словами русскими не описать. Какой иммунитет??? Какой "берегите себя"? Никакая калинкамалинка не поможет.... Виноватые? Только я. Тупой трудоголик. Тупой и глупый. Все. Спела 3 БКЗ и Кремль и сдохла… Ща лежу и думаю... Крепко и со злом... Надеюсь, хоть что-то в голове повернется в правильную сторону…" – пожаловалась популярная исполнительница.