Лазарева ответила на слухи о неадекватности и изменах Шаца

В Instagram Татьяны Лазаревой появилась свежая публикация. Подписчики посчитали ее ответом на шумиху, поднявшуюся после новости о якобы изменах Михаила Шаца.

Вот уже несколько лет Татьяна Лазарева и Михаил Шац живут раздельно. Он – в России, она с дочкой Тоней – в Испании. А недавно поползли слухи, будто не по своей воле телеведущая покинула страну. Якобы Михаил отослал благоверную подальше от Москвы, чтобы не мешала проводить вечера в компании 20-летних девиц.

"Не дает Тане работать. Ограничил в финансах, высылает ей всего 1500 евро в месяц. Отрезал ее от подруг, говорит, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед – сексоголик и психопат Михаил Шац, отправивший жену в испанскую ссылку", – сообщал Telegram-канал "Небожена" со ссылкой на друзей пары.

Татьяна Лазарева прокомментировала эти слухи. Во всяком случае, так решили поклонники, обнаружив философский пост на официальной странице ведущей в социальной сети Instagram.

"Ну хорошо. Допустим, вот моя жизнь. Ну вдруг я в какой-то момент действительно сошла с ума и сказала: "Вот вам моя жизнь, я согласна на все ваши условия. Давайте! Очень уж денег хочется. И славы. И вечной молодости". Мне вот интересно, дальше что? Что вы можете с ней сделать, с моей жизнью-то? Вы что, можете ее прожить за меня? Совершить какие-то поступки, мне несвойственные? Как-то ее кардинально изменить?" – спросила Татьяна Лазарева.

Ведущая убеждена, что все можно изменить, но это будет не ее жизнь. "Тогда у меня вопрос. При чем тут я? А? Чего вы от меня хотите? Ну мы же понимаем, что никто ни за меня, ни за кого другого жизнь прожить не может! Странно мне..." – заключила блондинка.