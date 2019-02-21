Сати Казанова серьезно повредила спину

Сати Казанова проигнорировала советы инструктора по йоге – и в результате повредила спину. Певице пришлось оставить активные занятия и погрузиться в медитацию.

Йогой Казанова занимается давно. Благодаря этому в свои 36 лет артистка выглядит гораздо моложе своих ровесниц. Однако даже большой опыт не уберег певицу от серьезной травмы.

"Повредив на йоге спину, я бросила активные занятия. Сейчас я делаю больший упор на асаны, которые растягивают заднюю поверхность ног, раскрывают бедра и усиливают ноги: огромный процент проблем, связанных со спиной, как раз из-за слабых ног", – делится опытом с подписчиками Казанова.

Певица рассказала, что начала занятия 6-7 лет назад. Казанова признается, что благодаря йоге поменялось не только ее тело – занятия повлияли на весь организм. Однако теперь, после травмы, активные физические упражнения ей пришлось оставить. Сейчас артистке больше интересна медитация - Сати учится погружаться в себя.

Поклонники Казановой восхищаются. В то же время, некоторые удивились, что Сати получила травму во время занятий йогой – они были уверены, что такие тренировки полностью безопасны. Певица призналась, что страдает от сколиоза – и из-за этого ей запрещали делать прогибы. Однако Казанова не послушалась – отсюда и плачевный итог.

Напомним, около года назад Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Влюбленные сыграли свадьбу сначала на родине певицы, а позже – в Италии. Стать матерью Казанова пока не торопится.