Народ разнес изменившуюся Сати Казанову

Певица сделала новую прическу. Однако поклонники неоднозначно отнеслись к кардинальной смене имиджа артистки.

Теперь Сати является обладательницей удлиненного боба с асимметричной челкой. Немного изменился и цвет волос Казановой: локоны певицы обрели оттенок молочного шоколада.

Фото в новом имидже певица выложили на своей странице в Instagram. При этом она снабдила пост длинными философскими рассуждениями об отношении к жизни и переменам в ней. "Невозможного – нет, потому что все пути открыты, потому что вода течет с небес, а в чистых руках – власть творить чудеса… Я верю в женскую силу! Особенно, когда женщины объединяются не против, а во имя..." – написала Сати.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на изменения во внешности Казановой. Одни оценили по достоинству новую прическу певицы и отметили, что такая стрижка ей идет. Другие же раскритиковали исполнительницу. "Сати – такая красавица, но эта стрижка и волосы просто портят ваш имидж", – прокомментировал один из фолловеров снимок звезды.

Напомним, чуть более года назад Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Влюбленные сыграли несколько свадеб – сначала на родине певицы, а позже – в Италии. Поклонники ждут, когда супруги решатся на пополнение в семействе. Однако Казанова не торопится становиться матерью.